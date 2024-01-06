Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Enes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası'nda tur atladı

    Geçen yıl mayıs ayında formunun zirvesindeyken çapraz bağları kopan milli golcü Enes Ünal, Getafe'nin Espanyol'u elediği maçta tek golün asistini yaptı.

    Enes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası&#039;nda tur atladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda Espanyol'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi..

    Stage Front Stadı'nda oynanan maçta turu getiren golü 87. dakikasında Luis Milla attı. Karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna giren Enes Ünal, Getafe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

    ENES ÜNAL'IN GERİ DÖNÜŞÜ

    Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Enes Ünal, 2 Ocak'taki Rayo Vallecano maçıyla sahalara döndü.

    Real Betis maçında sakatlanarak oyundan çıkan Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, çapraz bağlarının koptuğunu açıklanmıştı. La Liga'da bu sezon 15 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen ve piyasa değeri 25 milyon euroları gören Enes Ünal'ın ismi Atletico Madrid başta olmak üzere daha büyük kulüplerle anılyordu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Enes ÜnalGetafeLa Liga
    Haberler > Spor > Enes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası'nda tur atladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Emre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia etti - SporEmre Belözoğlu hakemlerin Ankaragücü'nden intikam aldığını iddia ettiErtuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi - SporErtuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdiKonyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 'ihtar' krizi yaşandı, atanla tutan İstanbul'a getirilmedi - SporKonyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 'ihtar' krizi yaşandı, atanla tutan İstanbul'a getirilmediEdin Visca'dan Eryaman'da üçlük (Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 Maç Sonucu) - SporEdin Visca'dan Eryaman'da üçlük (Ankaragücü - Trabzonspor: 0-1 Maç Sonucu)Adana Demirspor Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladı - SporAdana Demirspor Jonas Svensson ile yolların ayrıldığını açıkladıLille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 4 gole katkı - SporLille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 4 gole katkıMilli futbolcu Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a sakatlık sitemi - SporMilli futbolcu Yusuf Sarı'dan Adana Demirspor'a sakatlık sitemiBeşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te" - SporBeşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te"Arsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandı - SporArsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandıHasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek - SporHasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...