Enes Ünal sakatlıktan asistle döndü, Getafe Kral Kupası'nda tur atladı

6 Ocak 2024 23:09 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 23:15

Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda Espanyol'u 1-0 mağlup ederek son 16'ya yükseldi..

Stage Front Stadı'nda oynanan maçta turu getiren golü 87. dakikasında Luis Milla attı. Karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna giren Enes Ünal, Getafe'nin golünde asisti yapan isim oldu.

ENES ÜNAL'IN GERİ DÖNÜŞÜ

Geçen yılın mayıs ayında sağ dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Enes Ünal, 2 Ocak'taki Rayo Vallecano maçıyla sahalara döndü.

Real Betis maçında sakatlanarak oyundan çıkan Getafe'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, çapraz bağlarının koptuğunu açıklanmıştı. La Liga'da bu sezon 15 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen ve piyasa değeri 25 milyon euroları gören Enes Ünal'ın ismi Atletico Madrid başta olmak üzere daha büyük kulüplerle anılyordu.