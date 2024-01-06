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    Lille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 4 gole katkı

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol, 2 asistle oynadığı Fransa Kupası maçında Lille, Golden Lion'u tarihi farkla 12-0 mağlup ederek tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

    Lille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı&#039;dan 4 gole katkı
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Fransa Kupası son 32 turunda ada takımı olan Golden Lion'u 12-0'la geçti.

    Pierre Mauroy Stadyumu'ndaki maça milli futbolcu 11'de başlarken, ilk 45 dakikada 2 gol attı. Ev sahibi, ilk yarıyı 7-0 önde kapatırken, müsabakayı da 12-0'lık skorla tamamladı ve tur atladı. Jonathan David ve Edon Zhegrova karşılaşmada hat-trick yaparken, Hakon Haraldsson 2, Tiago Santos Carvalho ve Amine Messoussa ise 1'er gol kaydetti.

    LİLLE TARİHİNDEKİ EN FARKLI GALİBİYET

    Müsabakada 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf Yazıcı, ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

    Lille bu sonuçla kulüp tarihindeki en farklı galibiyetini aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Ocak 1945'te Saint-Quentin'e karşı 12-1'lik galibiyet hatırlatıldı.

    Lille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 4 gole katkı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    Yusuf YazıcıLilleLigue 1
    Haberler > Spor > Lille tarihinin en farklı galibiyetinde milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan 4 gole katkı
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