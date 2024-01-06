Arsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandı

6 Ocak 2024 17:38 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 18:46

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 18 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız için devler sıraya girdi.

Son dönemlerde milli takım ve kulüp kariyerindeki çıkışıyla gündem olan Kenan için Arsenal harekete geçti.

Premier Lig ekibi, Avrupa futbolunun gelecek vaat eden oyuncusunu kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle görüşecek.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Almanya'nın Regensburg takımından çıkan Kenan, 2012'de Bayern Münih altyapısına geçmişti.

Bundesliga ekibinin yakın ilgi göstermediği Kenan Yıldız, dan çıkan Türk yıldız, 2022'de Juventus altyapısına geçmişti.

Şu ana kadar İtalyan ekibinde 8 lig maçına çıkan milli oyuncu, 1 gol atarak 160 dakika sahada kaldı.

Kenan Yıldız'ın Arsenal'in ilgisine rağmen İtalya'da en az 2 sezon daha devam etmek istediği konuşuluyor.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Kenan'ın ilerleyen dönemlerde en az 40 milyon Euro'ya satılabileceği iddia ediliyor.