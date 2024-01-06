Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Arsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandı

    İngiltere Premir Lig ekibi Arsenal, Juventus'un Türk yıldızı Kenan Yıldız için devreye girdi. Milli futbolcunun gelişimini yakından takip eden İngiliz devi, transferi bitirmek için harekete geçti.

    Arsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un 18 yaşındaki futbolcusu Kenan Yıldız için devler sıraya girdi.

    Son dönemlerde milli takım ve kulüp kariyerindeki çıkışıyla gündem olan Kenan için Arsenal harekete geçti.

    Premier Lig ekibi, Avrupa futbolunun gelecek vaat eden oyuncusunu kadrosuna katmak için İtalyan ekibiyle görüşecek.

    Arsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandı

    KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

    Almanya'nın Regensburg takımından çıkan Kenan, 2012'de Bayern Münih altyapısına geçmişti.

    Bundesliga ekibinin yakın ilgi göstermediği Kenan Yıldız, dan çıkan Türk yıldız, 2022'de Juventus altyapısına geçmişti.

    Şu ana kadar İtalyan ekibinde 8 lig maçına çıkan milli oyuncu, 1 gol atarak 160 dakika sahada kaldı.

    Kenan Yıldız'ın Arsenal'in ilgisine rağmen İtalya'da en az 2 sezon daha devam etmek istediği konuşuluyor.

    Piyasa değeri 10 milyon euro olan Kenan'ın ilerleyen dönemlerde en az 40 milyon Euro'ya satılabileceği iddia ediliyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kenan YıldızJuventusArsenal
    Haberler > Spor > Arsenal Türk yıldız için keseyi açtı, İngilizler transferi bitirmek için hızlı davrandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek - SporHasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecekBrezilyalı efsane futbolcu hayatını kaybetti, 4 defa Dünya Kupası zaferi yaşamıştı - SporBrezilyalı efsane futbolcu hayatını kaybetti, 4 defa Dünya Kupası zaferi yaşamıştıÇaykur Rizespor, Hatayspor'u farklı mağlup etti - SporÇaykur Rizespor, Hatayspor'u farklı mağlup ettiArda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor - SporArda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyorAboubakar'ın yeni tarzı şaşırttı, saç ektirmek için oynamadığı iddia edilmişti - SporAboubakar'ın yeni tarzı şaşırttı, saç ektirmek için oynamadığı iddia edilmiştiAli Koç'un canlı yayında duyurduğu yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye transfer oluyor - SporAli Koç'un canlı yayında duyurduğu yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye transfer oluyorFenerbahçe'de tutunamadı Galatasaray devreye girdi - SporFenerbahçe'de tutunamadı Galatasaray devreye girdiSergen Yalçın ilk maçında sinirlendi! 'Ağır bir karardı' - SporSergen Yalçın ilk maçında sinirlendi! 'Ağır bir karardı'Brentford’a gitmeye hazırlanan Yunus Emre Konak istatistikleriyle göz kamaştırıyor - SporBrentford’a gitmeye hazırlanan Yunus Emre Konak istatistikleriyle göz kamaştırıyorKartal bildiğiniz gibi - SporKartal bildiğiniz gibi
    Sonraki Haber Yükleniyor...