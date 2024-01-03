Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Allegri: Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli

3 Ocak 2024 17:33 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 17:50

A Milli Takım'da ve Juventus formasıyla Serie A'da ilk 11'de başladığı ilk maçlarda gol atarak adından söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız yarın Salernitana'yla oynayacakları İtalya Kupası maçında forma giyemeyecek.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında 18 yaşındaki yıldızın durumuyla ilgili bilgi verdi.

"İKİ MAÇ SİZİN YILDIZ OLDUĞUNUZU KANITLAMAZ"

Allegri, Kenan Yıldız'la ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kenan Yıldız yarın forma giymeyecek. Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli. Oynadığınız iki maç sizin üst düzey bir oyuncu olup olmadığınızı belirlemez. Her gün çok çalışmanız gerekir ve kariyerinizin sonunda yaptıklarınız hatırlanır."

Kenan Yıldız son haftalarda Serie A'da daha fazla süre almaya başlamıştı. Frosinone maçında bu sezon ligdeki ilk golünü atan ve Del Piero sevinciyle manşelere çıkan Kenan, daha sonra oynanan Roma maçında da 66 dakika sahada kalmıştı.

Massimiliano Allegri