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    Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Allegri: Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli

    Juventus'un "Yeni Del Piero"su Kenan Yıldız'ı Salernitana maçında 90 dakika izlemek isteyenlere kötü haber... Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Türk yıldızı oynatmayacağını açıkladı.

    Juventus&#039;tan Kenan Yıldız kararı! Allegri: Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    A Milli Takım'da ve Juventus formasıyla Serie A'da ilk 11'de başladığı ilk maçlarda gol atarak adından söz ettiren milli futbolcu Kenan Yıldız yarın Salernitana'yla oynayacakları İtalya Kupası maçında forma giyemeyecek.

    Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında 18 yaşındaki yıldızın durumuyla ilgili bilgi verdi.

    "İKİ MAÇ SİZİN YILDIZ OLDUĞUNUZU KANITLAMAZ"

    Allegri, Kenan Yıldız'la ilgili şu ifadeleri kullandı: "Kenan Yıldız yarın forma giymeyecek. Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli. Oynadığınız iki maç sizin üst düzey bir oyuncu olup olmadığınızı belirlemez. Her gün çok çalışmanız gerekir ve kariyerinizin sonunda yaptıklarınız hatırlanır."

    Kenan Yıldız son haftalarda Serie A'da daha fazla süre almaya başlamıştı. Frosinone maçında bu sezon ligdeki ilk golünü atan ve Del Piero sevinciyle manşelere çıkan Kenan, daha sonra oynanan Roma maçında da 66 dakika sahada kalmıştı.  

    Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Allegri: Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli

    Massimiliano Allegri

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    JuventusKenan YıldızSerie A
    Haberler > Spor > Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Allegri: Şimdilik sakin kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeli
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