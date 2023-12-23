Kenan Yıldız Juventus tarihine geçti! 18'lik Türk yıldızın süper golü İtalya'yı salladı

23 Aralık 2023 16:41 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 16:41

Juventus, Serie A'nın 17. haftasında konuk olduğu Frosinone'yi 2-1 yenerek puanını 40'a yükseltti.

İtalyan devinde ilk 11 başlayan Kenan Yıldız, attığı harika golle kendine hayran bıraktırdı.

Türk futbolcunun golü sonrası taraftarlar sosyal medyadan 'Yeni Del Piero' yetişiyor yorumunda bulundu.

Kenan attığı gol sonrası sevincini Del Piero şeklinde dil çıkararak yapmıştı.

KENAN YILDIZ'DAN TARİHİ GOL

Sol kanatta topla buluşan 18 yaşındaki milli oyuncu, rakiplerini çalıma dizerek fileleri sarsttı.

Tarihi bir gole imza atan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla gol atan en genç yabancı futbolcu ünvanının sahibi oldu.

2022 yılında Bayern Münih altyapısından transfer edilen Kenan, bu sezon ilk kez A Takım'a yükselmişti.