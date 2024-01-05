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Kenan Yıldız'dan Messi golü, Türk yıldız İtalya'yı sallıyor
Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, İtalya'da gösterdiği performansla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Milli oyuncunun dün gece Salernitana'ya karşı kaydettiği gol sporseverleri mest etti.
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya Kupası son 16 turu maçında Salernitana'yı 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ev sahibi ekibe zaferi getiren golleri 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada Daniel Rugani, 75. dakikada Bronn(k.k.) 88. dakikada Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah kaydetti. Salernitana'nın tek golü 1. dakikada Ikwuemesi'den geldi.
KENAN YILDIZ RESİTAL SUNDU
Son dönemlerin formda ismi Kenan Yıldız, karşılaşmada attığı golle kendine hayran bıraktı.
Rakip takım oyuncularına attığı çalımlarla Messi'yi anımsatan Türk yıldız, jeneriklik golle geceye damga vurdu.
KENAN YILDIZ'IN GOLÜ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi