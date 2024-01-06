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Arda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, hasretle beklediği anı iple çekiyor. Türk yıldız bu akşam yeni takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Real Madrid'in La Liga'da oynadığı Mallorca maçı kadrosunda yer alan Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmamıştı.
Türk yıldızı yavaş yavaş hazırladıklarını belirten Ancelotti, Arda'yı bu akşam Kral Kupası'nda oynanacak Arandina karşılaşmasında değerlendirmeyi planlıyor.
Sosyal medyada hesabından maç günü paylaşımı yapan Arda'nın ikinci yarıda sahada olması bekleniyor.
ARDA GÜLER SAHAYA ÇIKIYOR
İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı bu akşam saat 23:30'da Tivibu Spor'da yayınlanacak.
Yaz transfer döneminde 20 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler, ABD kampında sakatlanarak İspanya'ya dönmüştü.
ARDA GÜLER'İN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi