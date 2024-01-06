Arda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor

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Montella, Arda Güler için Real Madrid ile görüştü! İdmandaki görüntüler dikkat çekti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'in antrenmanını ziyaret ederek Arda Güler ile bir araya geldi. Yıldız oyuncuyu yakından izleyen Montella, kulüpten bilgi aldı.