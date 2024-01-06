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    Arda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor

    Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, hasretle beklediği anı iple çekiyor. Türk yıldız bu akşam yeni takımıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

    Arda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid'in La Liga'da oynadığı Mallorca maçı kadrosunda yer alan Arda Güler, Carlo Ancelotti tarafından oyuna alınmamıştı.

    Türk yıldızı yavaş yavaş hazırladıklarını belirten Ancelotti, Arda'yı bu akşam Kral Kupası'nda oynanacak Arandina karşılaşmasında değerlendirmeyi planlıyor.

    Sosyal medyada hesabından maç günü paylaşımı yapan Arda'nın ikinci yarıda sahada olması bekleniyor.

    Arda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor

    ARDA GÜLER SAHAYA ÇIKIYOR

    İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı bu akşam saat 23:30'da Tivibu Spor'da yayınlanacak.

    Yaz transfer döneminde 20 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den İspanyol devine transfer olan Arda Güler, ABD kampında sakatlanarak İspanya'ya dönmüştü.

    ARDA GÜLER'İN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI 

    Arda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor

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    A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'in antrenmanını ziyaret ederek Arda Güler ile bir araya geldi. Yıldız oyuncuyu yakından izleyen Montella, kulüpten bilgi aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda GülerReal Madrid
    Haberler > Spor > Arda Güler ilk kez Real Madrid forması giyecek, Türk sporseverler tarihi maçı bekliyor
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