Arda Güler'den centilmenlik dersi! Real Madrid - Mallorca maçında süre alamadı ama sosyal medyayı salladı

3 Ocak 2024 23:26 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 23:34

Real Madrid La Liga'nın 19. haftasında ü sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Lider Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, Mallorca ise 18 puanla 14. sırada kaldı. Real Madrid'de sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.

CENTİLMEN ARDA GÜLER

Real Madrid skor avantajını eline geçirence herkes Arda Güler'in oyuna gireceğini düşündü. Teknik direktör Carlo Ancelotti önceki gün yaptığı açıklamada Arda'ya süre verebileceğini söylemişti.

Ancak 86. dakikada oyuna Ceballos ve Vasquez girdi. Oyuna alınmayan Arda Güler, yerine giren arkadaşlarına başarılar dileyip kulübeye gitti.

21 OCAKTA ALMERİA MAÇI VAR

Real Madrid'e transferi sonrası 3 kez sakatlandığı açıklanan Arda Güler henüz resmi maça çıkamadı. Tüm dünyada Arda Güler'in ilk maçı merakla bekleniyordu. Real Madrid'in bir sonraki maçı içerde lig sonuncusu Almeria ile oynanacak.