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    Real Madrid - Mallorca maçında sahne Arda Güler'in! Dünyanın gözü bu maçta

    CANLI İZLE Real Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda? Sahne Arda Güler'in! Dünyanın gözü bu maçta.

    Real Madrid - Mallorca maçında sahne Arda Güler&#039;in! Dünyanın gözü bu maçta
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Arda Güler’in ilk Real Madrid maçına çıkacağı tarih merakla bekleniyordu. Real Madrid 3 Ocak’ta Mallorca ile oynayacak. Arda Güler Mallorca maçında forma giyececek.

    REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI CANLI İZLE

    Fenerbahçe'nin geçen yaz Real Madrid'e 20+10 milyon euro karşılığında sattığı milli futbolcu Arda Güler, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki yıldızın 2. yarı oyuna girmesi bekleniyor.

    Real Madrid'e transferi sonrası 3 kez sakatlandığı açıklanan Arda Güler henüz resmi maça çıkamadı. Tüm dünyada Arda Güler'in ilk maçı merakla bekleniyor.

    Real Madrid - Mallorca maçında sahne Arda Güler'in! Dünyanın gözü bu maçta

    ANCELOTTİ: SÜRE VERECEĞİM

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

    Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda GülerReal MadridLa Liga
    Haberler > Spor > Real Madrid - Mallorca maçında sahne Arda Güler'in! Dünyanın gözü bu maçta
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