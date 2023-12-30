Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Türk yıldızın forma giyeceği ilk maç açıklandı
Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, sakatlığından dolayı henüz maça çıkamamıştı. Tedavisi tamamlanan Türk yıldız takımla yapılan idmanlarda boy göstermeye başladı.
La Liga'nın lideri Real Madrid, 2023'ün son antrenmanını taraftara açık olarak gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıklarını atlatan Vinicius Jr, Rodrygo, Dani Carvajal ve Arda Güler'in antrenmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.
Sakatlıkları süren Ferland Mendy, Edouardo Camavinga ve Lucas Vazquez'in salonda çalıştığı kaydedildi. Thibaout Courtouis, David Alaba ve Eder Militao'nun ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.
ARDA GÜLER İLK MAÇINA ÇIKACAK
Yeni yılın ilk maçında 3 Ocak Çarşamba günü Mallorco ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler'in de şans bulması bekleniyor.
Carlo Ancelotti'nin Türk yıldızı yedeklere alarak ikinci, yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Bu sezon LaLiga'da Real Madrid, 18 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 45 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi