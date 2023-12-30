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    Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Türk yıldızın forma giyeceği ilk maç açıklandı

    Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, sakatlığından dolayı henüz maça çıkamamıştı. Tedavisi tamamlanan Türk yıldız takımla yapılan idmanlarda boy göstermeye başladı.

    Real Madrid&#039;de Arda Güler gelişmesi! Türk yıldızın forma giyeceği ilk maç açıklandı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    La Liga'nın lideri Real Madrid, 2023'ün son antrenmanını taraftara açık olarak gerçekleştirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıklarını atlatan Vinicius Jr, Rodrygo, Dani Carvajal ve Arda Güler'in antrenmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

    Sakatlıkları süren Ferland Mendy, Edouardo Camavinga ve Lucas Vazquez'in salonda çalıştığı kaydedildi. Thibaout Courtouis, David Alaba ve Eder Militao'nun ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

    Arda Güler

    ARDA GÜLER İLK MAÇINA ÇIKACAK

    Yeni yılın ilk maçında 3 Ocak Çarşamba günü Mallorco ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler'in de şans bulması bekleniyor.

    Carlo Ancelotti'nin Türk yıldızı yedeklere alarak ikinci, yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

    Bu sezon LaLiga'da Real Madrid, 18 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 45 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real Madrid
    Haberler > Spor > Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Türk yıldızın forma giyeceği ilk maç açıklandı
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