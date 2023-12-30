Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi! Türk yıldızın forma giyeceği ilk maç açıklandı

30 Aralık 2023 16:46 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 16:46

La Liga'nın lideri Real Madrid, 2023'ün son antrenmanını taraftara açık olarak gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıklarını atlatan Vinicius Jr, Rodrygo, Dani Carvajal ve Arda Güler'in antrenmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

Sakatlıkları süren Ferland Mendy, Edouardo Camavinga ve Lucas Vazquez'in salonda çalıştığı kaydedildi. Thibaout Courtouis, David Alaba ve Eder Militao'nun ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

ARDA GÜLER İLK MAÇINA ÇIKACAK

Yeni yılın ilk maçında 3 Ocak Çarşamba günü Mallorco ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Arda Güler'in de şans bulması bekleniyor.

Carlo Ancelotti'nin Türk yıldızı yedeklere alarak ikinci, yarıda sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Bu sezon LaLiga'da Real Madrid, 18 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 45 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.