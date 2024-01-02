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    Ancelotti'den Türklere müjde! Arda Güler için beklenen açıklama yapıldı

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk maçına çıkmaya hazırlanan Arda Güler'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca Türk yıldızın üzerine titriyor.

    Ancelotti&#039;den Türklere müjde! Arda Güler için beklenen açıklama yapıldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler'in yarın forma giyebileceğini söyledi.

    Ancelotti, ligin 19. haftasında yarın Mallorca ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

    Ancelotti'den Türklere müjde! Arda Güler için beklenen açıklama yapıldı

    ARDA GÜLER İLK MAÇINA ÇIKACAK

    İtalyan teknik adam, sezonun bu bölümüne iyi başlamak istediklerini belirterek, "İyi haberler aldık çünkü birçok oyuncumuz takıma katılıyor. Vinicius, Carvajal, Arda geri dönüyor ve Camavinga da yakında bizimle olacak. Yıla güzel başlamak için yarın iyi bir oyun ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

    Ancelotti, sakatlığı sona eren Arda Güler ile ilgili soruya, "Önemli olan onun iyileşmesi. Yavaş yavaş en iyi seviyesine ulaşıyor. Çok genç bir oyuncu, acele etmemeliyiz. Bizimle oynamak için bol bol zamanı olacak. Yarın ona süre vermeye çalışacağım. Veremezsem başka maça çıkar." ifadelerini kullandı.

    Montella, Arda Güler için Real Madrid ile görüştü! İdmandaki görüntüler dikkat çekti
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    Montella, Arda Güler için Real Madrid ile görüştü! İdmandaki görüntüler dikkat çekti

    A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid'in antrenmanını ziyaret ederek Arda Güler ile bir araya geldi. Yıldız oyuncuyu yakından izleyen Montella, kulüpten bilgi aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real MadridCarlo Ancelotti
    Haberler > Spor > Ancelotti'den Türklere müjde! Arda Güler için beklenen açıklama yapıldı
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