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    Arda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacak

    Real Madrid - Mallorca maçında milyonları ekrana kilitleyen Arda Güler'in neden süre alamadığı ortaya çıktı. Sakatlıktan dönen milli yıldız meğer daha kolay bir mücadele olan Kral Kupası maçına saklanmış. İşte detaylar...

    Arda Güler&#039;in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası&#039;nda ilk 11&#039;de başlayacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid formasını ilk kez dün akşam oynanan Mallorca maçında giymesi beklenen milli futbolcu Arda Güler, yedek soyunduğu maçta yine süre alamadı. Oyuna alınmayan Arda Güler, yerine giren arkadaşlarına başarılar dileyip kulübeye gitti.

    İLK MAÇI KRAL KUPASI'NDA

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, cumartesi günü 3. Lig ekibi Arandina'yla İspanya Kral Kupası son 32 Turu maçında Arda Güler'i oynatacağını açıkladı.

    İtalyan çalıştırıcı "Mallorca maçına oynamayan oyuncular, cumartesi günü kupada Arandina'ya karşı oynayacak." dedi.

    Arandina - Real Madrid maçı cumartesi akşamı TSİ 23.30'da başlayacak. Arda Güler'in bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

    Arda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacak

    Arda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacak

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda GülerReal MadridLa Liga
    Haberler > Spor > Arda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacak
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