Arda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacak

4 Ocak 2024 19:50 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 20:01

Real Madrid formasını ilk kez dün akşam oynanan Mallorca maçında giymesi beklenen milli futbolcu Arda Güler, yedek soyunduğu maçta yine süre alamadı. Oyuna alınmayan Arda Güler, yerine giren arkadaşlarına başarılar dileyip kulübeye gitti.

İLK MAÇI KRAL KUPASI'NDA

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, cumartesi günü 3. Lig ekibi Arandina'yla İspanya Kral Kupası son 32 Turu maçında Arda Güler'i oynatacağını açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı "Mallorca maçına oynamayan oyuncular, cumartesi günü kupada Arandina'ya karşı oynayacak." dedi.

Arandina - Real Madrid maçı cumartesi akşamı TSİ 23.30'da başlayacak. Arda Güler'in bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.