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Arda Güler'in dün gece neden oynamadığı ortaya çıktı! Kral Kupası'nda ilk 11'de başlayacak
Real Madrid - Mallorca maçında milyonları ekrana kilitleyen Arda Güler'in neden süre alamadığı ortaya çıktı. Sakatlıktan dönen milli yıldız meğer daha kolay bir mücadele olan Kral Kupası maçına saklanmış. İşte detaylar...
Real Madrid formasını ilk kez dün akşam oynanan Mallorca maçında giymesi beklenen milli futbolcu Arda Güler, yedek soyunduğu maçta yine süre alamadı. Oyuna alınmayan Arda Güler, yerine giren arkadaşlarına başarılar dileyip kulübeye gitti.
İLK MAÇI KRAL KUPASI'NDA
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, cumartesi günü 3. Lig ekibi Arandina'yla İspanya Kral Kupası son 32 Turu maçında Arda Güler'i oynatacağını açıkladı.
İtalyan çalıştırıcı "Mallorca maçına oynamayan oyuncular, cumartesi günü kupada Arandina'ya karşı oynayacak." dedi.
Arandina - Real Madrid maçı cumartesi akşamı TSİ 23.30'da başlayacak. Arda Güler'in bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Düzenleyen: Kemal Ilıkan - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi