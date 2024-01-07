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    Arda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı

    Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'in İspanya macerası dün akşam başladı. Milli futbolcu ilk 11'de başladığı karşılaşmada dikkatleri üzerine çekerek Carlo Ancelotti'yi sevindirdi.

    Arda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yaz transfer döneminde 20 milyon Euro + bonuslar karşığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da ilk kez sahne aldı.

    İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımına karşı 11'de başlayan 18 yaşındaki yıldızın performansı geceye damga vurdu.

    Saha içindeki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Arda, ilk yarıda kullandığı frikik atışında direğe takıldı.

    Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de 59 dakika sahada kalan Arda Güler'e İspanyollar büyük ilgi gösterdi.

    Arda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı

    SAHANIN EN İYİSİ ARDA GÜLER

    Real Madrid'de ilk maçına çıkan Arda Güler, 59. dakikada yerini Valverde'ye bıraktı. Sofascore'un verilerine göre ilk yarının en iyi oyuncusu 7.3 reytingle Arda Güler oldu.

    Sosyal medyadan Arda Güler'e övgüler yağdıran İspanyol taraftarlar, Türk yıldıza sahip oldukları için çok şanslı olduklarını yazdı.

    Arda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı

    'ARDA GÜLER BİR CEVHER'

    Arda Güler'in takım arkadaşı Joselu, genç yıldıza hayran kaldığını belirterek "Arda Güler bir cevher, çok kaliteli. Arda Güler'e dedim ki, 'Sahaya çık ve oyundan keyif al'. Uzun süredir forma giyememişti. Ona sahip çıkmalı ve destek olmalıyız. Çünkü gerçekten çok iyi bir çocuk. Çok kaliteli ve özel bir yetenek. Devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

    ARDA GÜLER'E TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

    Maç sonu sosyal medyadan paylaşım yapan Arda Güler'e takım arkadaşları yorum yaparak destekte bulundu.

    Arda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı

    ARDA GÜLER'İN DİREKTEN DÖNEN FRİKİK ATIŞI

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda GülerReal Madrid
    Haberler > Spor > Arda Güler ilk maçında sahanın en iyisi oldu, İspanyollar Türk yıldıza övgüler yağdırdı
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