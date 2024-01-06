Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini geri çevirdi

6 Ocak 2024 22:03 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 22:08

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş bugün sürpriz bir hamlede bulunarak Ertuğrul Sağlam ile görüşme kararı aldı. Kocaelispor'u Süper Lig rotasına sokan tecrüeli çalıştıran Sağlam görüşmenin ardından açıklama yaptı.

AZERBAYCAN DA İSTEMİŞTİ

Sağlam X hesabından şunları yazdı:

"Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor."

Bu sezon Süper Lig'e çıkma hedefi olan Kocaelispor, 33 puanla 2.sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA İBRE LUCESCU'YA DÖNDÜ

Beşiktaş yönetimi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaşmanın suya düşmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımla adı anılan 78 yaşındaki Mircea Lucescu bu isimlerin başında geliyor.

Beşiktaş'ta futbolun "patronu" Samet Aybaba, Lucescu'yla görüşmek için Bükreş'e gitti. 100. yıl şampiyonluğunda takımın başında bulunan Luce'nin geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.