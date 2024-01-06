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    Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini geri çevirdi

    Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teklifini reddetti. Başkan Hasan Arat'la bugün bir görüşme gerçekleştiren 54 yaşındaki çalıştırıcı görüşme sonrası X hesabından açıklama yaptı.

    Ertuğrul Sağlam Beşiktaş&#039;ın teknik direktörlük teklifini geri çevirdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş bugün sürpriz bir hamlede bulunarak Ertuğrul Sağlam ile görüşme kararı aldı. Kocaelispor'u Süper Lig rotasına sokan tecrüeli çalıştıran Sağlam görüşmenin ardından açıklama yaptı.

    AZERBAYCAN DA İSTEMİŞTİ

    Sağlam X hesabından şunları yazdı:

    "Beşiktaş’ın gönlümüzdeki yeri her zaman özel ve ayrı olsa da şu anda Kocaelispor ile inandığımız, belirlediğimiz hedefe yürüyoruz. İki hafta önce de Azerbaycan Milli Takımı için benzer bir süreç yaşanmıştı. İlgi, nezaket ve güzel mesajlar için teşekkürler. Tek odağımız Kocaelispor."

    Bu sezon Süper Lig'e çıkma hedefi olan Kocaelispor, 33 puanla 2.sırada bulunuyor.

    BEŞİKTAŞ'TA İBRE LUCESCU'YA DÖNDÜ

    Beşiktaş yönetimi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaşmanın suya düşmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımla adı anılan 78 yaşındaki Mircea Lucescu bu isimlerin başında geliyor.

    Beşiktaş'ta futbolun "patronu" Samet Aybaba, Lucescu'yla görüşmek için Bükreş'e gitti. 100. yıl şampiyonluğunda takımın başında bulunan Luce'nin geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

    Beşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te"

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ertuğrul SağlamKocaelisporBeşiktaş
    Haberler > Spor > Ertuğrul Sağlam Beşiktaş'ın teknik direktörlük teklifini geri çevirdi
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