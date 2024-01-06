Hasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek

6 Ocak 2024 17:05 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 17:06

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör krizi sürüyor.

Henüz yeni hocayı bulamayan Siyah-beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamadı.

Beınsports'un haberine göre Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu sezon Süper Lig'e çıkma hedefi olan Kocaelispor, 33 puanla 2.sırada bulunuyor.

ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuşan Ertuğrul Sağlam, ''Beşiktaş bizim hayatımızda çok farklı bir yerde. Ölene kadar Beşiktaş bizim kalbimizde olacak. Ligin ilk devresi iyi geçmedi diyebiliriz. Şampiyonluk yarışından uzaklaşmış gibi görünüyorlar ancak 3 puanlık sistemde bırakmamak lazım. Sporun içinden gelmiş yıllarca Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış Hasan Arat gibi çok değerli bir ismin başkan olması beni çok mutlu etti.''ifadelerini kullandı.