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    Hasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek

    Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir hamlede bulunarak Ertuğrul Sağlam ile görüşme kararı aldı. Kocaelispor'u çalıştıran Sağlam'ın vereceği cevap merakla bekleniyor.

    Hasan Arat&#039;tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör krizi sürüyor.

    Henüz yeni hocayı bulamayan Siyah-beyazlılar, Giovanni van Bronckhorst ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamadı.

    Beınsports'un haberine göre Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile bir görüşme gerçekleştirecek.

    Bu sezon Süper Lig'e çıkma hedefi olan Kocaelispor, 33 puanla 2.sırada bulunuyor.

    Hasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek

    ERTUĞRUL SAĞLAM'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

    Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuşan Ertuğrul Sağlam, ''Beşiktaş bizim hayatımızda çok farklı bir yerde. Ölene kadar Beşiktaş bizim kalbimizde olacak. Ligin ilk devresi iyi geçmedi diyebiliriz. Şampiyonluk yarışından uzaklaşmış gibi görünüyorlar ancak 3 puanlık sistemde bırakmamak lazım. Sporun içinden gelmiş yıllarca Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış Hasan Arat gibi çok değerli bir ismin başkan olması beni çok mutlu etti.''ifadelerini kullandı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hasan AratBeşiktaş
    Haberler > Spor > Hasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek
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