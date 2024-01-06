Aboubakar'ın yeni tarzı şaşırttı, saç ektirmek için oynamadığı iddia edilmişti

6 Ocak 2024 13:59 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 14:00

Beşiktaş'ın kayıp golcüsü Vincetn Aboubakar, yeni saçlarıyla ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Aboubakar, Kamerun Milli Takımı kampına katıldı.

Fildişi Sahili'ndeki yapılacak Afrika Kupası'nda mücadele edecek olan 31 yaşındaki golcü, yeni tarzıyla şaşırttı.

SAÇ EKTİRMEK İÇİN OYNAMADI İDDİASI!

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar'ın saç ektirdiği için sakatlık numarası yaptığı iddia edilmişti.

Resmi açıklama yaparak saç ektirmediğini belirten Aboubakar, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey. Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin."