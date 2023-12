25 Aralık 2023 19:40 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 19:55

Nijerya seyahatinin ardından Asbaşkan Ekrem Can'ın sıtma sebebiyle yaşamını yitirdiği Kocaelispor'da Kulüp Başkanı Engin Koyun'un sağlık taramasında sonuçları temiz çıktı.

EKREM CAN SITMADAN VEFAT ETTİ

Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Koyun, yaklaşık 1 ay önce Nijerya’ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden ikili, sporcuları izledi. Nijerya dönüşü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ekrem Can, 16 Aralık'ta sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun da 18 Aralık'ta tedbir amaçlı hastaneye başvurdu ve check-up yaptırdı.

Tüm kafilenin tedbir amacıyla sağlık taramasından geçtiğini ve test yaptırdığını belirten Başkan Koyun hiç kimse de herhangi bir sağlık sorunu çıkmadığını söyledi. Koyun, sinek ısırığına bağlı sıtma nedeniyle yaşamını yitiren Ekrem Can'ın isminin yaşatılması için ne gerekiyorsa yapacağının da altını çizdi.

COVİD GEÇMİŞİ VARDI

Asbaşkan Ekrem Can’ın ailesiyle sürekli irtibatta olduklarının altını çizen Koyun, "Ekrem zaten covid geçirmişti. Rahatsızlanınca da ‘Atlatırım abi’ dedi. Biraz ihmalkarlık da oldu. Zatürreye çevirdi. Vücutta halsizlik başladı.

İzmit’te özel bir hastanede tedaviye başladı. Gayet iyiydi. Hastaneden bize tedavinin başarılı olacağı söylendi. Sonra şuur kaybı oldu. Başka hastaneye götürülmesiyle ilgili bilgi paylaştılar. Kalp yetmezliğinden vefat etti. Hastanede sinek ısırmasına bağlı sıtma olduğu belirtilmiş" dedi.

"NİJERYA'DA 5 YILDIZLI OTELDE KALDIK"

Başkan Koyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kafilede başka hiç kimse de sağlık sorunu olmadı. Vefatının yurt dışı bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Tıptan çok anlamam, doktorlar ne derse inanırım ama Nijerya’da hiç sıkıntı olmadı. Çok keyifli seyahat olmuştu. Hiç hijyen sıkıntısı yaşamadık. 5 yıldızlı otelde kaldık. Yemeklerle ilgili sorunumuz da olmadı. Orada bir hafta kaldık ve hiç problem yaşamadık. Gayet her şey iyiydi.

Ekrem benim için çok önemliydi. Şu an hala inanamıyorum. Sanki her an karşıma çıkacakmış gibi hissediyorum. Dolu dolu günlerimiz geçti. Hayat dolu arkadaşımızdı. Hayatı gülme üzerine kurmuş, pozitif olan bir arkadaşımızdı. Unutmak çok zor. Bize düşen ne olacak? Hem ailesiyle ilgili üzerimize düşen her şeyi yapmak, hem de ismini yaşatmak için elimizden geleni yapmak olacak. Ailesiyle irtibat halindeyiz. Her zaman görüşüyoruz."

DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI

Devre arası transferleriyle ilgili olarak da net konuşan Engin Koyun, "4 oyuncumuza teşekkür ettik, kulüp bulmalarını kendilerinden istedik. Çarşamba günü hocamızla bir araya geleceğiz. Biz de, hocamız da transferler konusunda çalışıyoruz. Çarşamba günü isimler üzerinde netlik kazanacağız. 2 Ocak’ta da kampa gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor’da yolların ayrıldığı futbolcular; Cristian Kouakou, Emre Nefiz, Onur Atasayar ve Yusuf Emre Gültekin. Kocaelispor’un ilgilendiği transferler arasında adı geçen futbolcular ise Junior Novais, Philippe Keny, Leroy Fer, Hakan Arslan, Arif Boşluk, Onur Ergün.