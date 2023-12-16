15 gün önce Nijerya'ya gitmişti... Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can'ın şoke eden ölümü

16 Aralık 2023 12:59 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:02

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 gün önce, futbol akademileri, spor tesislerini ziyaret ve sporcuları izlemek için Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'ya giden Kocaelispor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) hayatını kaybetti.

Nijerya’da kırgınlık, halsizlik ve sıtma şikayetleri yaşayan Ekrem Can’ın sorunları Kocaeli’ye döndüğünde de devam etti. Sağlık durumu gün geçtikçe kötüye giden Can, Gebze ilçesindeki bir özel hastaneye yatırıldı.

SITMA ZATÜRREYE DÖNDÜ

Hastalığı zatürreye dönüştüğü bildirilen Ekrem Can, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Can’ın ölüm haberini alan Kocelispor camiasını yasa boğdu. Cenazenin Karamürsel ilçesinde ikindi namazına müteakip kaldırılacağı öğrenildi.

AFİKA'DAKİ SITMA SALGINI

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor. Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Nijerya'da da sıtma en büyük sağlık sorunlarından bir olmaya devam ediyor. Ülkede her yıl yaklaşık 55 milyon sıtma vakası ve sıtmaya bağlı yaklaşık 90 bin ölümün meydana geldiği tahmin ediliyor.