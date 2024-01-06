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    Beşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te"

    Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında son dakika iddiası... Romanyalı gazeteciler, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Lucescu'yla görüşmek için Bükreş'te bulunduğunu yazdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

    Beşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: &quot;Aybaba Lucescu için Bükreş&#039;te&quot;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş yönetimi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la anlaşmanın suya düşmesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımla adı anılan 78 yaşındaki Mircea Lucescu bu isimlerin başında geliyor.

    Beşiktaş'ta futbolun "patronu" Samet Aybaba, Lucescu'yla görüşmek için Bükreş'e gitti. 100. yıl şampiyonluğunda takımın başında bulunan Luce'nin geri dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

    Romanya basınında çıkan habere göre; transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 90... Rumen teknik adam sezon ortasında takımı devralmakta tereddüt ediyor ve yaza kadar beklemek istiyor. Beşiktaş ise Lucescu'nun şimdi takımın başında olmasını talep ediyor.

    ERTUĞRUL SAĞLAM DA MASADA

    Beınsports'un haberine göre Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un başarılı teknik direktörü Ertuğrul Sağlam ile bir görüşme gerçekleştirecek.

    Bu sezon Süper Lig'e çıkma hedefi olan Kocaelispor, 33 puanla 2.sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın tarihindeki kara leke olan 8-0'lık Liverpool maçında takımın başında Sağlam bulunuyordu.

    Hasan Arat'tan sürpriz tercih! Beşiktaş Ertuğrul Sağlam ile görüşecek

    Ertuğrul Sağlam bu sezon Kocaelispor camiasını ayağa kaldırdı.

    "BEŞİKTAŞ'A LAYIK HOCA GETİRECEĞİZ"

    Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar dün akşam Kasımpaşa maçının ardından Van Bronckhorst'un suya düşütüğünü ima etmişti.

    Beşiktaş'a en layık hocayı getireceklerini söyleyen Uçar, "Teknik-taktik olarak kariyer olarak başarıları olarak Beşiktaş'a uygun ve layık hocayı getireceğiz buraya. Hocanın arkasında duracağız. Oyuncularımıza sahip çıkacağız. Elinden geleni yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Diğerleri de katılacaktır. Sonra hep beraber kenetleneceğiz, sıkıntıyı aşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    ABOUBAKAR PROTESTO ETMİŞTİ

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i sahasında 1-0 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların tek golü 52. dakikada Aboubakar’dan geldi. Kamerunlu futbolcunun, attığı golden sonra yaptığı sevinç ise dikkat çekti.

    31 yaşındaki oyuncu, gol sevincini Gambialı futbolcu Omar Colley ile birlikte Dinamo Kiev yedek kulübesinin önünde gerçekleştirdi.

    Aboubakar, Romanya’nın başkenti Bükreş’te oynanan ve siyah-beyazlıların 3-2’lik üstünlüğüyle sona eren ilk maçın ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun; ‘Beşiktaş’a karşı değil, Afrika Milli Takımı’na karşı oynadık’ sözlerine gol sevinciyle tepki verdi.

    Beşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te"

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşMircea Lucescu
    Haberler > Spor > Beşiktaş taraftarını kızdıran teknik direktör iddiası: "Aybaba Lucescu için Bükreş'te"
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