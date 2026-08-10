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TOKİ Hatay konut sözleşmesi için takvim belli oldu! Sözleşmeler ne zaman imzalanacak?

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Hatay TOKİ projesinin konut belirleme kurası, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 13.30'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura süreci ardından gözler sözleşme takvimine çevrildi. TOKİ'nin resmi adresinden yapılan yazılı duyuruda sözleşme takvimine yer verildi. Peki, TOKİ Hatay konut sözleşmeleri ne zaman imzalanacak?

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Hatay İli Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahalleleri 5. Bölge 6. Etap 551 Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 48 adet, 3+1 nitelikli 169 adet toplamda 217 adet konut için kura çekimi tamamlandı. Kuradan ismi çıkan hak sahipleri , sözleşme takvimini merak ediyor. Peki, sözleşmeler ne zaman imzalanacak?

SÖZLEŞMELER NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut Belirleme Kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 17 Ağustos 2026 – 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde imzalanacak. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacak.

TOKİ Hatay konut sözleşmesi için takvim belli oldu! Sözleşmeler ne zaman imzalanacak?
Başlık ResmiTOKİ Hatay konut sözleşmesi için takvim belli oldu! Sözleşmeler ne zaman imzalanacak?

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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