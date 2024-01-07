Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! 'Türk Messi' İspanya'yı salladı

7 Ocak 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 14:35

Yaz transfer döneminde 20 milyon Euro + bonuslar karşığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da ilk kez sahne aldı.

İspanya Kral Kupası'nda Arandina takımına karşı 11'de başlayan 18 yaşındaki yıldızın performansı geceye damga vurdu.

Saha içindeki istekli görüntüsüyle dikkat çeken Arda, ilk yarıda kullandığı frikik atışında direğe takıldı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de 59 dakika sahada kalan Arda Güler'e İspanyollar büyük ilgi gösterdi.

CARLO ANCELOTTI: ARDA KALİTESİNİ GÖSTERDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arandina ile oynanan maçın ardından Arda Güler ile ilgili değerlendirmede bulunarak "Arda Güler'in harika bir kişiliği var, bu Real Madrid'de çok önemli. Seviyesini yavaş yavaş geliştirecek. Kalitesini gösterdi." ifadelerini kullandı.