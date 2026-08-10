2021’de 65 kişinin can verdiği Kastamonu’ndaki sel felaketinin üzerinden 5 yıl geçti. Felaketi yaşayanlar, o günün izlerini hala taşıyor. Mahsur kaldığı yerde 8,5 saat sonra kurtarılan Mustafa Tezel “Bir ben kaldım, bir de eşim kaldı. Selin izi bacağımda duruyor” dedi. Kayra Uhut Turan ise “Selin içine girip kaçmaya karar verdik. Biz çıktıktan sonra 8 katlı bina yıkılmıştı” diye konuştu.

2021 yılında Batı Karadeniz'de meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen illerden biri Kastamonu olmuştu. Bozkurt ilçesinde 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi kaybolmuştu. Felaketin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, acılan yaralar hale tazeliğini koruyor. O gün felaketi yaşayan vatandaşlar unutamadıkları anları anlattı.

Felaketin izleri vücudunda! 65 kişinin can verdiği selin üzerinden 5 yıl geçti: Bir ben kaldım, bir eşim kaldı

“SELİN ESERİ BACAĞIMDA DURUYOR”

Mustafa Tezel, sel sırasında semt pazarında esnaflık yaptığını belirterek, şunları anlattı:

Eve giderken Sınarcık Tepesinde bir kepçe gördüm, 'kepçenin burada ne işi var' dememe kalmadan yukarıdan aşağıya sel geldi. Sel çarparak beni yere yatırdı. Kaçacak yer aradım. Kaçarken bir dükkana girdim. Dükkana girince içeride arkadaşlar can havliyle cama vuruyorlardı. Bende demir vardı, demiri tuttum. Baktım, sel burnuma kadar gelmiş. Suya daldım, baktım ayağımdan başıma kadar sel çıkmış. Üzerimde bir gözlük, bir saat var. Selin daha eseri bacağımda duruyor.

Felaketin izleri vücudunda! 65 kişinin can verdiği selin üzerinden 5 yıl geçti: Bir ben kaldım, bir eşim kaldı

“EKİPLER 'CANLI VAR MI' DİYE BAĞIRDI”

8,5 saat boyunca mücadele verdiğini belirten Tezel “Sabah ekipler geldi, 'canlı var mı' diye bağırdılar. Bizi aldılar, meydana getirdiler, battaniye verdiler. Sonra askerler gelip evlerimizi, işyerlerimiz temizlediler. Bize elimizi bile sürdürmediler. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Felaketin izleri vücudunda! 65 kişinin can verdiği selin üzerinden 5 yıl geçti: Bir ben kaldım, bir eşim kaldı

“BİR BEN KALDIM, BİR DE EŞİM KALDI”

Felakette arkadaşlarını, yakınlarını kaybettiğini anlatan Tezel “Bir ben kaldım, bir de eşim kaldı. İki kişiyiz, başka kimse yok. Hala unutamadık. Selin eserini vücudumda taşıyorum. Ayağım hep yaraydı. Pazaryerinde esnaflardan 5 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

Felaketin izleri vücudunda! 65 kişinin can verdiği selin üzerinden 5 yıl geçti: Bir ben kaldım, bir eşim kaldı

“BİZ ÇIKTIKTAN SONRA BİNA YIKILDI”

Evlerinin Ezine Çayı'nın kenarında olduğunu söyleyen Kayra Uhut Turan ise şunları anlattı:

Biz evde sıkışmıştık. Zabıta arabası gelip anons yapıyordu. Biz evden çıkmadık. Sel bir anda geldi. Evimiz su almaya başladı. Biz de selin içine girip kaçmaya karar verdik ve dışarıya çıktık. Kapıyı sel suyundan dolayı açamıyorduk, zor açtık. Biz çıktıktan sonra bina yıkılmıştı. 8 katlı bina. Biz de selden böyle kurtulduk. Annemin bir tane baktığı yaşlı ağabey vardı, onun evine sığındık.

Felaketin izleri vücudunda! 65 kişinin can verdiği selin üzerinden 5 yıl geçti: Bir ben kaldım, bir eşim kaldı

“KURTULDUK ZANNETTİK AMA SU KATI GEÇTİ”

Şaban Demir ise kaçarken sel sularının içeri girdiğini belirterek “İçeride su seviyesi yavaş yavaş yükseldi. Ben giriş kattaydım. Aradaki merdivenden üst kata çıktık. Biz kurtulduk zannettik ama maalesef su birinci katı geçti, ikinci kata kadar geldi. İş yeri ağzına kadar su doldu. Yanımdaki komşuyla beraber çıktık. Saat 11.30'da kurtulduk. Şu anda Bozkurt düzeldi “ dedi.

Felaketin izleri vücudunda! 65 kişinin can verdiği selin üzerinden 5 yıl geçti: Bir ben kaldım, bir eşim kaldı

Demir, bölgede daha sonra TOKİ yapıldığını, alt yapının dükkanların yenilendiğini söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKastamonu

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