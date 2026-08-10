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Politika

YENİ Parti'den çerçeve yasa kararı! Özgür Özel duyurdu

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TBMM Genel Kurulu’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. Özel “Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz. Barışın önünde durmayacağız, barışın önünü açacağız. İmzamızın gerekenini yapacağız” dedi.

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Terörsüz Türkiye sürecinin son basamağı Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülürken, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den teklife ilişkin bir açıklama yaptı.

YENİ Partiden çerçeve yasa kararı! Özgür Özel duyurdu
Başlık ResmiYENİ Partiden çerçeve yasa kararı! Özgür Özel duyurdu

Grup toplantısında gündeme ilişkin konuşan Özgür Özel "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz" dedi.

YENİ Partiden çerçeve yasa kararı! Özgür Özel duyurdu
Başlık ResmiYENİ Partiden çerçeve yasa kararı! Özgür Özel duyurdu

"BU İLAÇ HEPİMİZE ŞİFA OLACAK"

Özel şunları söyledi:

Hiçbir YENİ Parti milletvekili üyesinin ve milletinin sesini duymadan davranmayacak, YENİ Parti'nin yeni nesil siyasetinin gereği budur. Biliyoruz ki, biliyoruz ki barış, demokrasi ve adalet bu ülkenin ilacı olacak. Bu ilaç birimize değil hepimize şifa olacak. Kendimize güveneceğiz, insanımıza güveneceğiz, mücadelemize güveneceğiz ve ortak geleceğimizi hep birlikte kuracağız. Herkesin buna inanmasını ve güvenmesini arzu ediyorum. Bundan sonra bu kürsülerden kanın, gözyaşının, ayrılıkların değil, birlikte olmanın, birlikte yaşamanın, birlikte kalkınmanın, geleceğe 86 milyon güvenle birlikte bakmanın umudunu taşıyarak yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nu kararında serbest bırakıyor değilim; aksine kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum" diye konuştu.

YENİ Partiden çerçeve yasa kararı! Özgür Özel duyurdu
Başlık ResmiYENİ Partiden çerçeve yasa kararı! Özgür Özel duyurdu

Öte yandan YENİ Parti TBMM Grubu'nun toplantısı öncesinde konuşan YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Bütün milletvekillerimiz sorumlulukla davranacaklar. Herkes kendi tabanına bakacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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