Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatte 6 bin TL kazanıyorlar

Ordu'da başlayan fındık hasadı sonrası, fındığı kabuğundan ayıran patozcular da yoğun mesai için geri sayıma başladı. Yılda yaklaşık 1,5 ay çalışan patozcuların bu yılki saatlik ücreti 6 bin TL.

Ordu'da fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin tarlalardaki mesaisi sürerken, hasat edilen ürünlerin patoza verilmesi için de çalışmalar başladı. Yılda yaklaşık 1,5 ay yoğun şekilde çalışan patozcular, artan maliyetler ve zorlu çalışma şartlarına rağmen üreticilere hizmet veriyor.

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"SABAHA KADAR UYKUSUZ ÇALIŞIYORUZ"

Yaklaşık 28 yıldır patozculuk yapan Mustafa Durmuş, çalışmaların hava şartları ve ürün yoğunluğuna göre gece boyunca devam edebildiğini söyledi. Sahil kesiminde yaklaşık 20 gün çalıştıklarını belirten Durmuş, ardından orta ve yüksek rakımlı mahallelere geçtiklerini ifade etti. Durmuş, "Toplamda 1,5 aya yakın yoğun bir mesaimiz oluyor. Yeri geliyor sabaha kadar uykusuz ve toz içerisinde çalışıyoruz. Buna rağmen üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl patoz saatlik ücretimiz 6 bin lira" dedi.

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar! Saatlik ücretleri 6 bin TL

Patoz sahibi Selahattin Bol ise sezon boyunca yoğun ve zorlu şartlar altında çalıştıklarını ifade ederek, fındık sezonunun tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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