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Çerçeve Yasa teklifi kabul edildi mi, Meclis’ten geçti mi? TBMM Genel Kurulu toplandı

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Çerçeve Yasa teklifi kabul edildi mi, Meclis’ten geçti mi? TBMM Genel Kurulu toplandı
Fotoğraf Başlığı Çerçeve Yasa teklifi kabul edildi mi, Meclis’ten geçti mi? TBMM Genel Kurulu toplandı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi için Meclis'teki görüşmeler devam ederken, düzenlemenin kabul edilip edilmediği ve yasalaşma süreci yakından takip ediliyor.

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Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak hukuki adımları içeren Çerçeve Yasa teklifi için gözler TBMM'ye çevrildi. Genel Kurulda siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından teklif üzerindeki görüşmelere başlanırken, "Çerçeve Yasa kabul edildi mi, Meclis'ten geçti mi?" soruları gündeme geldi.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Kamuoyunda Çerçeve Yasa olarak adlandırılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 10 Ağustos 2026 itibarıyla TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Mevcut son bilgilere göre teklifin tamamının kabul edildiğine ilişkin bir sonuç henüz açıklanmadı. Teklif üzerindeki görüşmeler öncesinde siyasi partilerin grup başkanvekilleri Genel Kurulda değerlendirmelerde bulundu.

Çerçeve Yasa teklifi kabul edildi mi, Meclis’ten geçti mi? TBMM Genel Kurulu toplandı
Başlık ResmiÇerçeve Yasa teklifi kabul edildi mi, Meclis’ten geçti mi? TBMM Genel Kurulu toplandı

ÇERÇEVE YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Çerçeve Yasa'nın Meclis'ten geçip geçmediğine ilişkin araştırmalar, Genel Kurul görüşmelerinin başlamasıyla hız kazandı. 10 Ağustos öğle saatleri itibarıyla teklifin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor ve teklif henüz bütünüyle yasalaşmış değil. Görüşmeler tamamlandıktan sonra yapılacak oylamalarla teklifin Meclis'teki süreci netleşecek.

TBMM'nin çalışma takvimine göre Genel Kurul, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra sürece ilişkin gelişmeler netleşecek.

Genel Kuruldaki görüşmeleri AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da takip ediyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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