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    Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın yarım sezonda servet kazanacak

    Antalyaspor, teknik direktörü Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'a gitmesiyle göreve Sergen Yalçın'ı getirmişti. Yaklaşık 2 sene sonra takım çalıştıracak olan Yalçın'ın yıllık maaşı belli oldu.

    Antalyaspor&#039;a imza atan Sergen Yalçın yarım sezonda servet kazanacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olan Sergen Yalçın, 2 senelik aradan sonra sahalara döndü.

    Nuri Şahin'den koltuğu devralan Yalçın'ın yarım sezonda kazanacağı ücret ise sporseverleri şaşırttı.

    Akdeniz ekibiyle 1,5 yıllık anlaşmaya varan 51 yaşındaki teknik adamın toplam kazancı belli oldu.

    Sergen Yalçın ve ekibinin Antalyaspor'dan yarım sezon için 20 milyon TL ve başarı bonusları elde edeceği öğrenildi.

    Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın yarım sezonda servet kazanacak

    SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPMIŞTI

    Kariyerinde futbolcu olarak Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda tarih yazarak teknik direktörlükteki ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

    Kısıtlı bütçeyle sürpriz bir zafer elde eden Yalçın, bir sonraki alınan başarısız sonuçlar sonrası istifa etmişti.

    Bu süreçte Azerbaycan ve Katar ekipleriyle görüşen Türk hoca, gelen teklifleri kabul etmemişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sergen YalçınAntalyaspor
    Haberler > Spor > Antalyaspor'a imza atan Sergen Yalçın yarım sezonda servet kazanacak
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