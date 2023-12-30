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    Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştı! İşte yeni adresi

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Sergen Yalçın, ters köşe yaparak sürpriz bir tercihe imza atıyor. Yalçın'ın imza atacağı takım basına sızdı.

    Sergen Yalçın&#039;dan şaşırtan karar! Beşiktaş&#039;a rest çekip, başka takımla anlaştı! İşte yeni adresi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz aylarda Hollandalı teknik direktörü Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör krizi sona eriyor.

    Yerel kaynaklarda çıkan iddialara göre Mavi-şimşekler, 2 yıldır boşta olan Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan beklediği ilgiyi göremediği gerekçesiyle Adana Demirspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

    Galatasaray kafilesi yurda döndü! Galatasaray taraftarından coşkulu karşılama
    Oynat

    Galatasaray kafilesi yurda döndü! Galatasaray taraftarından coşkulu karşılama

    Fenerbahçe-Galatarasay arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi.Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi İstanbula döndü.Kulüpler ortak bildiride 'Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.'' açıklamasında bulundu.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Adana DemirsporSergen Yalçın
    Haberler > Spor > Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştı! İşte yeni adresi
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