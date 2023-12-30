Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştı! İşte yeni adresi

30 Aralık 2023 11:17 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 11:21

Geçtiğimiz aylarda Hollandalı teknik direktörü Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör krizi sona eriyor.

Yerel kaynaklarda çıkan iddialara göre Mavi-şimşekler, 2 yıldır boşta olan Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan beklediği ilgiyi göremediği gerekçesiyle Adana Demirspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.