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Sergen Yalçın'dan şaşırtan karar! Beşiktaş'a rest çekip, başka takımla anlaştı! İşte yeni adresi
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Sergen Yalçın, ters köşe yaparak sürpriz bir tercihe imza atıyor. Yalçın'ın imza atacağı takım basına sızdı.
Geçtiğimiz aylarda Hollandalı teknik direktörü Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör krizi sona eriyor.
Yerel kaynaklarda çıkan iddialara göre Mavi-şimşekler, 2 yıldır boşta olan Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.
Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan beklediği ilgiyi göremediği gerekçesiyle Adana Demirspor'un teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi