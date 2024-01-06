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    Sergen Yalçın ilk maçında çok sinirlendi! 'Ağır bir karardı'

    Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta galibiyeti kaçırdı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, hakem kararlarını eleştirdi.

    Sergen Yalçın ilk maçında çok sinirlendi! &#039;Ağır bir karardı&#039;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Nuri Şahin'in ayrılığı sonrası Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın, ilk maçında 1 puan aldı.

    Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Kırmızı-beyazlılar, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

    Maçın kendileri açısından olumlu geçmediğini belirten Sergen Yalçın, "Basit hatalardan pozisyon verdik. Erken attığımız bir gol vardı. VAR'dan döndü. Bilmiyorum ne kadar el vardı. Baktık pozisyona bence gri bir pozisyondu. Ağır bir karardı bence." ifadelerini kulandı.

    Sergen Yalçın ilk maçında çok sinirlendi! 'Ağır bir karardı'

    SERGEN YALÇIN: EKSİKLERİMİZ VAR

    Oyunlarını geliştirmek durumunda olduklarını aktaran Yalçın, "Bunu da kısa bir süre zarfında yapmamız gerekiyor. Bugün için oyuna baktığımız zaman 1 puan iyi gibi duruyor. İnşallah önümüzdeki maçta bunu telafi ederiz. İkinci topları kazanma, temaslı oynama, topun bizde kalması noktasında eksiklerimiz var. Kendi sistemimizi oturtmak için biraz zaman gerekiyor. Nuri hocanın sistemine ufak dokunuşlar yaparak gitmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sergen YalçınAntalyaspor
    Haberler > Spor > Sergen Yalçın ilk maçında çok sinirlendi! 'Ağır bir karardı'
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