Akşener'den 'hür ve müstakil' seçime girme kararını eleştirenlere net cevap

9 Ocak 2024 20:26 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 20:53

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken ittifak krizinin ardından yaşanan peş peşe istifalarla sarsılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Manisa’da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı programda konuştu.

"İDDİASI UNUTTURULAN BİR ANLAYIŞLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Aday tanıtım töreninde seçimlere ittifaksız girme kararını eleştirenlere yüklenen Akşener, "Yahu biz bir siyasi partiyiz. Pek çok eziyete, haksızlığa, iftiraya, tehdide göğüs geren bir partiyiz. Partili cumhurbaşkanı sisteminin dayattığı, büyüğün küçüğü ezdiği, büyük olan siyasi partinin yanı, yandaşı, yancısı olarak tarif edilen, iddiası unutturulan bir anlayışla karşı karşıya kaldık, hayretler içinde kaldık." ifadelerini kullandı.

"ONLARA YANCILIK YAPMAK İÇİN Mİ PARTİ KURDUK?"

Seçime 'hür ve bağımsız' olarak girme kararlarının arkasında olduğunu belirten Akşener, "Biz ayrı girersek şu şehri kaybettirirmişiz. Şurayı AK Parti alırmış, Cumhur İttifakı alırmış. Biz AK Parti’nin karşısında CHP ya da bir başka siyasi partinin adaylarını kazandırmak için mi bu partiyi kurduk? Onlara yancılık yapmak için mi kurduk?” dedi.

"KABUL KARDEŞİM SUÇ BENİM"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananlara da değinen Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü;

Bütün siyasi partilerin oy oranı daha büyük bir siyasi partinin yanında yamacında köşesinde yer tutmasını sağlamak, bir iktidar mücadelesini vermek. 2018’den bugüne kadar sistemin mecburiyetlerine uyduk. Değişen bir şey oldu mu, olmadı. 2023’te sistemi değiştirdik mi, hayır. Kabul kardeşim suç benim. Herkes birbirine suç atmaya çalışıyor. Suç benim de ne değişiyor. Önemli bir adım atıyoruz, cumhurbaşkanlığı seçiminde ona buna yol açmıyoruz.

Yerel seçimler çok ilginçtir, projelerin tartışıldığı ve her seçimde cumhur ittifakı bileşenlerinin bir şekilde oy kaybettiği bir seçimdir. Kutuplaştırılan seçmen yerel seçimlerde gönül verdiği partisine de kulak çekme hareketi yapar. Bursa’da dedim ki ‘AK Parti’ye gıcık olanlar var bize oy verin, CHP’ye gıcık olanlar var bize oy verin’ dedim. Her iki siyasi parti de seçmeni görür olsun. İnançlarınız üzerinden, doğduğunuz yerler üzerinden kavga edilmesinin önüne geçilsin. Projeler üzerinden rekabet etmenin yolu açılsın. Bu cümleden çok üzülmüşler. Çünkü sert bir şekilde kutuplaşmaya alıştı arkadaşlar. Seçmen velinimettir. Şimdi projelerin yarıştığı bir yeni anlayışı hayal ettiğimiz anlayışı bu seçimlerde hayata geçireceğiz."

“BU SEÇİMDE BİZ KENDİMİZ OLACAĞIZ"

İYİ Parti’nin bu seçimlere kadar kendisi olamadığını söyleyen Meral Akşener, “Başarının hepsinin ortağı hepimiziz, ama ben genel başkanım hayal ettiğimiz gerçekleşmezse ben gereğini yaparım dedim. Şunun üstüne kellemi koyuyorum hem teşkilata diyorum hem milletimize o başı alıp tekrar buraya koymak sizin elinizde tekme atıp göndermek de sizin elinizde. Ben de bugün diyorum ki biz başımızı koyduk Türkiye’nin yoluna. Ölürüm Türkiyem yoluna. Milletimiz bizi anlıyor. Çünkü bütün zorluklara rağmen yeni kurulmuş, AK Parti’nin en güçlü dönemde, her yere elinin uzandığı bir dönemde ayakta kalmayı, var olmayı bize sağladı milletimiz. Bize dedi ki sizi gözetim altında tutuyorum. Ne yazık ki biz henüz şartlar gereği kendimiz olamadık. İşte bu seçimde biz kendimiz olacağız. Bizim adaylarımız Manisa için ne yapacaklarını anlatacaklar” ifadelerini kullandı.

Akşener’in konuşmasının ardından İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ile birlikte İYİ Parti’nin Manisa Büyükşehir Adayı Gürhan Özcan’ı tanıttı. Ardından Soma Belediye Başkan Adayı Fatih Arslan, Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Abacı, Yunusemre Belediye Başkan Adayı Tufan Akan, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Ahmet Karadağ, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Orhan, Ahmetli Belediye Başkan Adayı Abdullah Aktuna birlik beraberlik pozu verdi.