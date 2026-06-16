İhlas Haber Ajansı
'Beyan edecek bir şey yok' dediler! Araçtan 33 milyon liralık servet çıktı
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a giriş yapan bir otomobil gümrük kontrolünde durduruldu. Araç içindekiler beyan edecek bir şeyleri olmadığını söylese de yapılan aramada gümrük memurları tarafından 5 kilo 170 gram altın takı (değeri yaklaşık 33 milyon lira) ele geçirildi.
Özetle Dinle'Beyan edecek bir şey yok' dediler! Araçtan 33 mil...
Kaydet
Gündem az önce
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkan ve Kapitan Andreevo gümrük noktasına giriş yapan bir yolcu aracında 5 kilodan fazla altın takı ele geçirildi.
- Araç 14 Haziran Pazar gecesi Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.
- Araç Kapitan Andreevo gümrük noktasına giriş yaptı.
- Araçta Romanya vatandaşı sürücü, Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ve 4 yaşındaki çocuk bulunuyordu.
- Beyan edilecek bir şeyleri olmadığını söylemelerine rağmen araç detaylı incelemeye alındı.
- İncelemede 5 kilo 170 gram ağırlığında 21 ayar altın takı bulundu.
- Altın takılar yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluşuyordu.
0:00 0:00
1x
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 14 Haziran Pazar günü gecesi çıkan Romanya plakalı bir yolcu aracı Kapitan Andreevo gümrük noktasına giriş yaptı. Araçta Romanya vatandaşı bir sürücü ile birlikte Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ve 4 yaşındaki çocuk bulunuyordu.
5 KİLODAN FAZLA ALTIN ÇIKTI
Şahıslar gümrük memurlarına beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını söylese de risk analizi sonrasında araç detaylı bir inceleme için seçildi. İnceleme sırasında, yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluşan toplam 6 paket halinde 5 kilo 170 gram ağırlığında 21 ayar altın takılar bulundu.
Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR