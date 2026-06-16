Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak Bulgaristan'a giriş yapan bir otomobil gümrük kontrolünde durduruldu. Araç içindekiler beyan edecek bir şeyleri olmadığını söylese de yapılan aramada gümrük memurları tarafından 5 kilo 170 gram altın takı (değeri yaklaşık 33 milyon lira) ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 14 Haziran Pazar günü gecesi çıkan Romanya plakalı bir yolcu aracı Kapitan Andreevo gümrük noktasına giriş yaptı. Araçta Romanya vatandaşı bir sürücü ile birlikte Suriye asıllı Romanya vatandaşı bir kadın ve 4 yaşındaki çocuk bulunuyordu.

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Şahıslar gümrük memurlarına beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını söylese de risk analizi sonrasında araç detaylı bir inceleme için seçildi. İnceleme sırasında, yüzük, madalyon, bilezik, küpe, kolye ve zincirlerden oluşan toplam 6 paket halinde 5 kilo 170 gram ağırlığında 21 ayar altın takılar bulundu.

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Olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.

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