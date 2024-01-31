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    • Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi

    Erkek basketbolda istediği sonuçları alamayan Galatasaray Ekmas, Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in görevine son verildiğini açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: Zvezdan Mitrovic&#039;in sözleşmesi feshedildi
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in görevine son verildiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

    Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi
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