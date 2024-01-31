Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi

Erkek basketbolda istediği sonuçları alamayan Galatasaray Ekmas, Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in görevine son verildiğini açıkladı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in görevine son verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.