Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu: Zvezdan Mitrovic'in sözleşmesi feshedildi
Erkek basketbolda istediği sonuçları alamayan Galatasaray Ekmas, Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in görevine son verildiğini açıkladı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
2022/23 sezonu son bölümünden itibaren Galatasaray Ekmas Başantrenörü olarak görev yapan Zvezdan Mitrović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Geçtiğimiz sezon Mayıs ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu emekler için Zvezdan Mitrović'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi