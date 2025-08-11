Galatasaray, İspanyol golcü Morata ile yollarını ayırdı

Galatasaray, Milan'dan kiralanan Alvaro Morata'nın sözleşmesinin feshetti. Sarı-kırmızılı kulüpten Morata'nın ayrılığıyla ilgili KAP'a açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 Euro tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 Euro tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir" denildi.

Alvaro Morata, Galatasaray'da 16 müsabakada forma şansı buldu. İspanyol santrfor, bu süreçte 7 gol attı ve 3 asist üretti.