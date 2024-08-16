Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor | Süper Lig 2. hafta

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor | Süper Lig 2. hafta

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor | Süper Lig 2. hafta

Spor Haberleri

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyon takımı Galatasaray, haftanın açılış maçında Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor.

Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadele saat 21.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Geçen hafta Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, yeni sezona 3 puanla başlamıştı.

Yine aynı şekilde Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 deviren Konyaspor ise İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Guilherme, Adil, Damjanovic, Uğurcan, Jevtovic, Ufuk, Pedrinho, Yusuf, Ndao, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Ziyech, Icardi

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor | Süper Lig 2. hafta - 1. Resim

GALATASARAY, GEÇEN SEZON KONYA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

İki takımın son mücadelesinde Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. lig şampiyonluğuna uzanmıştı.

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını üçer gol yiyerek kaybeden Konyaspor, lig tarihinde rakibinden bu şekilde üst üste üç mağlubiyet almadı. Ayrıca Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçından beraberlik çıkmadı.

Düzenleyen:  - Spor
TBMM'den Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine imza atıyor - Sporİbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine imza atıyorTFF'den flaş erteleme kararı! Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları... - SporTFF'den 3 maç için erteleme kararıFenerbahçeli Jaden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş için hapis istemi - SporFenerbahçeli yıldızlar için hapis istemiFenerbahçe genç golcüsü Çağrı Fedai’yi Ankara ekibi Gençlerbirliği’ne kiraladı - SporFenerbahçe'nin genç golcüsü Ankara'nın yolunu tuttuSüper Lig'in yeni ekipleri Bodrum ile Eyüpspor, 3 puan için karşı karşıya - SporSüper Lig'in yeni ekipleri 3 puan için karşılaşıyorAvrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'den tek kulüp var - Sporİşte Avrupa'nın en iyi 20 takımı
Sonraki Haber Yükleniyor...