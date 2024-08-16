Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor | Süper Lig 2. hafta

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyon takımı Galatasaray, haftanın açılış maçında Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor.

Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadele saat 21.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Geçen hafta Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, yeni sezona 3 puanla başlamıştı.

Yine aynı şekilde Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 deviren Konyaspor ise İstanbul'dan galibiyetle ayrılmıştı.

KONYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Guilherme, Adil, Damjanovic, Uğurcan, Jevtovic, Ufuk, Pedrinho, Yusuf, Ndao, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Köhn, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Torreira, Sara, Mertens, Barış, Ziyech, Icardi

GALATASARAY, GEÇEN SEZON KONYA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

İki takımın son mücadelesinde Galatasaray, 2023-2024 sezonunun 38. ve son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. lig şampiyonluğuna uzanmıştı.

Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig maçını üçer gol yiyerek kaybeden Konyaspor, lig tarihinde rakibinden bu şekilde üst üste üç mağlubiyet almadı. Ayrıca Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçından beraberlik çıkmadı.