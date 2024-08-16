Galatasaray-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Ağustos 2024 13:25 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 13:30 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan oldu.