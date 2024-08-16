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Galatasaray-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray-Konyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında bugün oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, bugün saat 21.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak. AVAR'da da Mehmet Emin Tuğral görev yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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