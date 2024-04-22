Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray ve Beşiktaş PFDK&#039;ye sevk edildi

Spor Haberleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Galatasaray'ın da yer aldığı 6 Süper Lig takımını PFDK'ye sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep FK çeşitli nedenlerden dolayı disipline gönderildi.

Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Bakan Işıkhan'dan çiftçilere müjde! Primlerin 7200'e düşürülmesi için çalışma yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a teknik direktör önerdi! 'Yetkin bir isim, bizimle de çalıştı' - SporRıza Çalımbay, Beşiktaş'a teknik direktör önerdi! 'Yetkin bir isim, bizimle de çalıştı'Real Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler takım arkadaşlarına mangal partisi verdi - SporReal Madridli futbolcular Türk halayı çekti! Arda Güler takım arkadaşlarına mangal partisi verdiSamet Bulut farkını gösterdi | 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - SporSamet Bulut farkını gösterdi | 59.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet TuruCenk Tosun'un yeni takımını duyurdular! Yeni sezonda Beşiktaş'a rakip olacak - SporCenk Tosun yeni sezonda Beşiktaş'a rakip olacakFenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Ali Koç adaylık kararını verdi - SporFenerbahçe’de yeni dönem başlıyor! Ali Koç adaylık kararını verdiFernando Muslera'dan flaş karar! Galatasaray efsanesi vedasını açıkladı: "Kariyerimi noktalıyorum..." - SporFernando Muslera vedasını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...