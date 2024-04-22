Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Galatasaray'ın da yer aldığı 6 Süper Lig takımını PFDK'ye sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep FK çeşitli nedenlerden dolayı disipline gönderildi.
Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor