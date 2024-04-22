Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 22 Nisan 2024 21:11 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 21:18 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Galatasaray'ın da yer aldığı 6 Süper Lig takımını PFDK'ye sevk etti.