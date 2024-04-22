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Fenerbahçe'de Tadic, Becao, Dzeko, Ferdi Kadıoğlu dahil 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Tadic, Becao, Dzeko, Ferdi Kadıoğlu dahil 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Maç öncesi Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında olan futbolcular hangileri merak ediliyor. Beşiktaş maçı öncesi oynanacak olan Sivasspor maçında sarı kart ceza sınırında olan futbolcular sarı kart görürse Beşiktaş maçında forma giyemeyecekler. Peki, Fenerbahçe'de kimler sarı kart ceza sınırında? İşte Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında olan futbolcular!

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırındaki futbolcular! Sarı-lacivertliler bu akşam Sivasspor deplasmanına çıkacak. Süper Lig'de son haftalara girerken Fenerbahçe şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Beşiktaş maçı öncesi oynanacak olan Sivasspor maçında Fenerbahçe'de sarı kart görecek olan futbolculardan bazıları derbide forma giyemeyebilir.

FENERBAHÇE'DE SARI KART CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Michy Batshuayi,

Dusan Tadic,

Cengiz Ünder,

Rodrigo Becao,

Mert Müldür,

Edin Dzeko,

Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırındaki futbolculardır.

Bu futbolcuların bu akşam oynanacak olan Sivasspor maçında sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş maçında cezalı konumuna düşecekler.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'leri şu şekildedir:

Fenerbahçe'nin 11'i: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bertuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe'de Tadic, Becao, Dzeko, Ferdi Kadıoğlu dahil 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor - 1. Resim

FENERBAHÇE'DE HANGİ FUTBOLCULAR SARI KART CEZA SINIRINDA?

Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Sivasspor maçı 11'i belli oldu. İlk 11'de yer alan futbolculardan Becao, Ferdi Kadıoğlu, Tadic ve Dzeko sarı kart ceza sınırındaki futbolculardır. Sarı kart ceza sınırındaki ilk 11'de yer almayan futbolcular ise Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür'dür.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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