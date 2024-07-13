Galatasaray yönetiminden İngiltere çıkarması! Manchester'ın yıldızları için gittiler

Galatasaray, Manchester United'dan McTominay ve Wan Bissaka transferini bitirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin İngiltere'ye gittiği iddia edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girerek hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de başarılı olmak isteyen Galatasaray, sağ bek ve orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın hedefinde Manchester United forması giyen, Scott McTominay ve Wan Bissaka var.

İLK HEDEF İSKOÇ YILDIZ

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray'da futbolun yeni patronları İbrahim Hatipoğlu ile Cenk Ergün, İngiltere'ye gitti. Galatasaray'ın ilk hedefi Scott McTominay'ı bitirmek.

PAKET TEKLİF HAZIRLIĞI

İngiliz ekibiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 2 futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

İngiliz ekibiyle henüz anlaşma sağlayamayan Galatasaray, Manchester United'a paket bir teklif yapmaya hazırlanıyor.