Galatasaray'a 30 milyon Euro'luk 2 orta saha! Goretzka ve Fofana için pazarlıklar başlıyor

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Monaco'dan Youssouf Fofana için pazarlık masasına oturacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanıyor. Geçen sezon yapılan orta saha transferlerinden istediği performansı alamayan sarı-kırmızılılar, bu sezon transferde hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda istikrarlı performansı olan futbolculara yönelen Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka ve Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Monaco'dan Youssouf Fofana ile ilgileniyor. Aslan'ın ilk hedefinin Goretzka olduğu öğrenildi.

ALMAN DEVİYLE PAZARLIK YAPILACAK

Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Bayern Münih yetkilileriyle Leon Goretzka’nın bonservisi için masaya oturacak. Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor. Goretzka’nın menajerler vasıtasıyla yeşil ışık yakmasının ardından, Bayern’in bonservis şartlarını öğrenmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesini de bu talebe göre ayarlayacak.

FOFANA'DA ISRAR SÜRECEK

Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray’ın bir sonraki adresi Fransa olacak. Sarı-kırmızılılar, potansiyeli açısından daha yararlı bir transfer gözüyle baktığı Youssouf Fofana için Monaco ile bir görüşme daha yapılacak.

Galatasaray Yönetimi, geçen yaz ve kış dönemlerinde yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamıştı. Piyasa değeri oldukça yüksek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıkları, bu yeni yapılacak görüşmeyle birlikte başlayacak.

PİYASA DEĞERLERİ 30 MİLYON EURO

Galatasaray'ın renklerine katmak istediği Goretzka ve Fofana'nın Transfermarkt değerlerinin 30 milyon Euro olması dikkat çekiyor.