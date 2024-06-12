Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Zaha fikrini değiştirdi! Fildişili yıldızın yeni sezon planı hazır

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılıp İngiltere'ye döneceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak yaşanan yeni gelişmeler sebebiyle Zaha fikrini değiştirdi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe ile transfer savaşı verdiği ve büyük umutlarla renklerine kattığı Wilfried Zaha'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve fiziksel olarak bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Fildişili oyuncunun ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla ayrılmaya sıcak baktığını açıkça ortaya koyan Zaha, fikrini değiştirdi.

ZAHA TAKIMDA KALMAYA KARAR VERDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ilk 11'den kesildiği dönemde ayrılmayı düşünen Zaha ile bir süredir West Ham United ilgileniyordu. Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha, kararını değiştirdi, İngiliz takımıyla iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi. Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan Zaha, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Zaha, 10 gol atarken 5 kez de asist yaptı.