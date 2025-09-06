Galatasaray'dan Jonas hamlesi! Bonservisi 10 milyon avro

ALİ NACİ KÜÇÜK - Transfer döneminin büyük bölümünde mesaisini yıldız golcü Victor Osimhen için harcayan Galatasaray, UEFA listelerinin bildirileceği son gün ise Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleriyle yine dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Aylar önce anlaştığı Leroy Sane dışında Wilfried Singo’yu da renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, şimdi ‘gelecek yatırımı’ peşinde.

Aslan, Basel forması giyen Jonas Adjetey’i takibine aldı.

SİNGO GECİKMELİ GİTTİ

Africafoot’ta yer alan haberde sarı kırmızılıların İsviçre ekibinde dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç stopere imza attırmak istediği belirtildi. Haberde, Ganalı genç oyuncunun bonservis bedelinin 10 milyon avro olduğu ve İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’un da Jonas’ı izlediği ifade edildi.

Diğer taraftan İstanbul’a yerleşmeye çalışan ve Burundi maçı için izin alan Wilfried Singo, Fildişi’nin Gabon maçı için ülkesine gitti.

POTANSİYELİ VAR

Jonas Adjetey, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Geçen sezon Basel formasıyla beş maça çıkan genç stoper, 442 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.