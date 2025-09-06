Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'dan Jonas hamlesi! Bonservisi 10 milyon avro

Galatasaray'dan Jonas hamlesi! Bonservisi 10 milyon avro

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;dan Jonas hamlesi! Bonservisi 10 milyon avro
Galatasaray, Transfer, Basel, Stoper, Osimhen, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yıldız golcü Osimhen transferinin ardından Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleriyle dikkat çekerken, şimdi de Basel’den genç stoper Jonas Adjetey’i kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki Ganalı futbolcunun bonservis bedeli 10 milyon avro olarak belirtiliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Transfer döneminin büyük bölümünde mesaisini yıldız golcü Victor Osimhen için harcayan Galatasaray, UEFA listelerinin bildirileceği son gün ise Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan hamleleriyle yine dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Aylar önce anlaştığı Leroy Sane dışında Wilfried Singo’yu da renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, şimdi ‘gelecek yatırımı’ peşinde.

Aslan, Basel forması giyen Jonas Adjetey’i takibine aldı.  

SİNGO GECİKMELİ GİTTİ

Africafoot’ta yer alan haberde sarı kırmızılıların İsviçre ekibinde dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç stopere imza attırmak istediği belirtildi. Haberde, Ganalı genç oyuncunun bonservis bedelinin 10 milyon avro olduğu ve İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’un da Jonas’ı izlediği ifade edildi.

Diğer taraftan İstanbul’a yerleşmeye çalışan ve Burundi maçı için izin alan Wilfried Singo, Fildişi’nin Gabon maçı için ülkesine gitti.  

POTANSİYELİ VAR

Jonas Adjetey, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Geçen sezon Basel formasıyla beş maça çıkan genç stoper, 442 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türklerin zafer haftası! Son iki günde tarih yazdık - SporTürklerin zafer haftasıMontella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zam - SporMontella'ya 'dünya' ayarı! İşte yıllık ücretine yapılan zamLuis Enrique'nin köprücük kemiği kırıldı! PSG'den açıklama, ameliyat olacak - SporLuis Enrique'nin köprücük kemiği kırıldı, ameliyat olacakAli Koç'tan Sadettin Saran'a teklif: “Ben seninle anlaşamam!" - Spor“Ben seninle anlaşamam!"İspanya Milli Takımı Konya'ya iniş yaptı! Lamine Yamal Türkiye'ye geldi - Sporİspanya Milli Takımı Konya'da!Rachid Ghezzal'dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyor - SporRachid Ghezzal'dan sürpriz imza! Dev kulübe transfer oluyor
Sonraki Haber Yükleniyor...