Galatasaray'dan kötü prova! Genç yıldızın dublesi yetmedi

Galatasaray hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu. Galatasaray'ın genç yıldızı Metehan Baltacı karşılaşmada 2 gol attı.

Galatasaray'da sezon öncesi hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Summer Series Upper Austria’da LASK Linz ile karşılaştı.

METEHAN BALTACI SAHNEDE

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. LASK 23. dakikada Dubois'nın kendi kalesine atmasıyla öne geçti. Galatasaray'da Metehan Baltacı 56. dakikada maça eşitliği getirdi.

64. dakikada Copado bir kez daha LASK'ı öne geçirdi. 71. dakikada Metehan Baltacı bir kez daha sahneye çıkarak yeniden beraberliği getirdi.

85. dakikada Kone, Galatasaray ağlarını havalandırdı ve LASK maçta 3. kez öne geçti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 3-2 Avusturya ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.