Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu: 2 cezalı, 1 sakat var

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu: 2 cezalı, 1 sakat var
Başlık ResmiGalatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu: 2 cezalı, 1 sakat var

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak lider Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Kaydet
|

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya hareket etti.

Kamp kadrosunda kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ile sakatlık sonrası tedavisi devam eden Wilfried Singo yer almadı.

Wilfried Singo
Başlık ResmiWilfried Singo

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre; kadroda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray
SPOR

Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi: Özbek'in kararını Almanlar duyurdu
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.