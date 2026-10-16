Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosu: 2 cezalı, 1 sakat var

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak lider Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıklarını tamamladı ve Ankara'ya hareket etti.

Kamp kadrosunda kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu ile sakatlık sonrası tedavisi devam eden Wilfried Singo yer almadı.

Wilfried Singo

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre; kadroda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala