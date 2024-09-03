Galatasaray'ın son transferi Victor Osimhen İstanbul'a ayak bastı

Galatasaray'ın, İtalyan ekibi Napoli'den 1 yıllığına kiraladığı25 yaşındaki futbolcu Victor Osimhen, İstanbul'a geldi. Havalimanında kendisini karşılamaya gelen binlerce taraftarı gören Osimhen, atmosferin harika olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi taraftarları burada" dedi.

Transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Galatasaray'ın son bombası Napoli’de kadro dışı kalan Victor Osimhen oldu. Sarı kırmızılı kulüp 1 seneliğine kiraladığı 25 yaşındaki Nijeryalı yıldızı İstanbul'a getirdi.

Osimhen, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile birlikte İtalya'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARLARI BURADA"

Yıldız futbolcuyu havalimanında binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Osimhen, atmosferin harika olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım" dedi.

MERTENS'E ÖVGÜ YAĞDIRDI

Napoli'den eski takım arkadaşı Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılması üzerine ise 25 yaşındaki futbolcu, "Müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisi ile gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Victor Osimhen onların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi. Osimhen daha sonra kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı.

25 yaşındaki futbolcu, Napoli'de 132 resmi maça çıktı ve 76 gol kaydetti.