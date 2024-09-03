Ve Kerem gitti... Osimhen, son Aslan! G.Saray’dan rüya transfer, baş döndüren trafik

Sarı kırmızılı takım Napoli’de kadro dışı kalan forvet oyuncusu Victor Osimhen’i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nijeryalı santrfor için İtalyan kulübüne 7,5 milyon avro ödenecek. Kerem Aktürkoğlu ise Avrupa devi Benfica’nın yolunu tuttu.

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Aslan’dan çıkarma

Napoli’de kadro dışı kalan santrfor Victor Osimhen adı gündeme bomba gibi düştü. Avrupa’da transfer tahtasının kapanmasının ardından Nijeryalı forvet G.Saray’a önerildi. Bunun üzerine yöneticiler İbrahim Hatipoğlu, Cenk Ergün, Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk özel uçakla İtalya’ya gitti. Çizme ekibinden yıllık 12 milyon avro alan oyuncu için sarı kırmızılı kulüp maaşının yarısını (7,5 milyon avro) ödemeyi teklif etti. Napoli bu öneriyi kabul etti. Osimhen de ikna olunca futbolcu bir yıl için kiralandı. Futbolcu bugün sağlık kontrolüne girecek.

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İcardi ne olacak?

Victor Osimhen transferi sonrası sarı kırmızılı kulüpte kafalar karıştı. Son olarak A. Demirspor maçında sakatlanan ve bir süre takımdan uzak kalacak Mauro İcardi’nin durumu ne olacak? Sürekli ayrılık iddiaları gündeme gelen Arjantinli takımda kalacak mı? Ki Osimhen geldi ve bir anda eldeki forvet sayısı Batshuayi ile birlikte üç oldu. Üçünün de maliyeti kulüp için ciddi bir yük.

Napoli ile yıldızı pek barışmadı

Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca PSG’ye gitmek istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen’in transferi konusunda anlaştı bu kez o istemedi. Al-Ahli ile golcü için ortak nokta bulunamadı. Teknik direktör Antonio Conte, Lukaku’yu transfer ettirdi ve Osimhen’i kadro dışı bıraktı.

Mourinho’nun gözdesiydi

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho daha önce Roma’da görev yaparken Osimhen için, “Drogba’ya benziyor. Parası çok olan bir kulüpte çalışsaydım onu almak isterdim” demişti.

İstanbul’a geldi

Osimhen’in sözleşmesindeki pürüzler sebebiyle kulübü Napoli ile gece yarısına kadar pazarlıklar sürdü. Sonunda anlaşma sağlandı ve futbolcu uçağa bindi. Buna göre Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon avro oldu. Napoli’nin 2027’ye kadar uzatma opsiyonu bulunuyor. Haziran 2025’e kadar G.Saray’a kiralık olarak transfer olan futbolcunun yıllık maaşının yarısını sarı kırmızılılar karşılayacak. Anlaşmada satın alma opsiyonu yok.

Kerem imzayı attı

Taraftarlar bu haberin heyecanını yaşarken başka bir gelişme daha yaşandı. Durumu merakla beklenen, Rusya ve Suudi Arabistan’tan gelen teklifleri kabul etmeyen Kerem Aktürkoğlu da Benfica’nın yolunu tuttu. Portekiz devi dün sarı kırmızılı kulübün kapısını 11 milyon avroluk teklifle çaldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Benfica 11 milyon artı bonuslar karşılığı G.Saray’la anlaştı. Kerem’le de görüşen Portekiz ekibinin yetkilileri, oyuncuyu Benfica forması için ikna etti. A Millî Takım kampından ayrılan Kerem Portekiz’e giderek yeni kulübüne dört yıllık imza attı.

Bedelsiz gelmişti

Kerem Aktürkoğlu 2020/21 sezonunda o zamanın 3. Lig ekibi Elazığspor’dan G.Saray’a bedelsiz gelmişti. Yıllar içinde büyük bir çıkış yapan futbolcu dört sezonun ardından kulübüne 11 milyon avrodan fazla para kazandırmış oldu.

Güle güle kerem

Millî takım kampından ayrılıp dün Portekiz’e giden Kerem için kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor.