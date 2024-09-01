Mauro Icardi'nin sağlık durumu açıklandı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain tespit edildiği belirtildi. Bu durum, adalede zorlanma, kanama ve kısmi yırtık olduğu anlamına geliyor. Tedavi süreciyle ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.

Mauro Icardi sağlık durumunu Galatasaray şu şekilde duyurdu:

"Trendyol Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır."

MAURO ICARDI KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Mauro Icardi'nin yaklaşık 3 ila 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimalinin ise oldukça düşük olduğu belirtildi.