Mauro Icardi Young Boys maçı öncesi imajını değiştirdi
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, bu akşam oynanacak Young Boys maçı öncesi imaj değiştirdi. Sık sık saç stilini yenileyen Arjantinli golcü, yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde bu akşam Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, Devler Ligi biletini almak için en az 2 farklı kazanmak zorunda.
Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak müsabakada sarı-kırmızılı ekibin en büyük kozu olan Mauro Icardi, tarzını değiştirdi. Sık sık imaj yenileyen Arjantinli oyuncu, bu kez saçlarını kestirdi.
İşte Icardi'nin yeni saç stili...
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor