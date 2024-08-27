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Mauro Icardi Young Boys maçı öncesi imajını değiştirdi

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Mauro Icardi Young Boys maçı öncesi imajını değiştirdi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, bu akşam oynanacak Young Boys maçı öncesi imaj değiştirdi. Sık sık saç stilini yenileyen Arjantinli golcü, yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde bu akşam Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Mauro Icardi Young Boys maçı öncesi imajını değiştirdi - 1. Resim

İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, Devler Ligi biletini almak için en az 2 farklı kazanmak zorunda.

Mauro Icardi Young Boys maçı öncesi imajını değiştirdi - 2. Resim

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak müsabakada sarı-kırmızılı ekibin en büyük kozu olan Mauro Icardi, tarzını değiştirdi. Sık sık imaj yenileyen Arjantinli oyuncu, bu kez saçlarını kestirdi. 

İşte Icardi'nin yeni saç stili...

Mauro Icardi Young Boys maçı öncesi imajını değiştirdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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