Galatasaray'dan Ismail Jakobs hamlesi! Sol bek arayışı sürüyor

Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırarak sol beke takviye yapmayı planlıyor. Özellikle Derrick Köhn'ün Young Boys maçındaki performansı sonrası Sarı-Kırmızılı ekip defansın solunu Ismail Jakobs ile güçlendirmek istiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de iki maçta da galibiyet alarak başarılı bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında salı günü Young Boys'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, rakibini eleyerek yaklaşık 19 milyon euro tutarında bir gelir elde edecek. Bu gelir, transfer çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak.

Galatasaray yönetimi, Derrick Köhn'ün sol bekteki performansından memnun kalmadı ve bu pozisyona yeni bir transfer yapmayı düşünüyor. Takımda sol bek olarak görev alabilecek başka bir oyuncu bulunmadığından, bu bölgeye mutlaka takviye yapılacak.

Galatasaray'ın transfer listesinde, sol bek mevkisi için Ismail Jakobs ve Javi Galan gibi isimler öne çıkıyor. Ayrıca, Derrick Köhn'ün kulüpten ayrılma ihtimali de gündemde. Eğer Köhn takımdan ayrılırsa, Galatasaray'ın sol beke iki takviye yapabileceği belirtiliyor.