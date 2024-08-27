Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılı temsilcimiz, Devler Ligi'nin lig aşamasına yükselebilmek için 2 farklı kazanmak zorunda. Zorlu mücadelede sistem değişikliğine gidecek olan Okan Buruk'un 11'i belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 - 1. Resim

İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, Devler Ligi'nin lig aşamasında mücadele edebilmek için 2 farklı kazanmak zorunda. Galatasaray'ın tek farklı galibiyetlerinde müsabaka uzatmaya gidecek. Beraberlik ve kazanması durumunda ise Young Boys tur atlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 - 2. Resim

Okan Buruk, bu akşam sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İsviçre deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Batshuayi'yle maça başlayacak olan Buruk, çift forvetle sahaya çıkacak. Mertens'in ise yedek soyunacağı ifade ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Kerem, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 - 3. Resim

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 34. RANDEVU

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 - 4. Resim

Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.

İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI 19. MAÇ

Galatasaray, İsviçre ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla daha önce 18 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 - 5. Resim

SAHASINDA MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11 - 6. Resim

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.

Düzenleyen:  - Spor
Mangal keyfi 400 bin liraya mal oldu! Öğrendikleri gerçekle bir hüsrana daha uğradılarÇerkezköy 6. Kültür Sanat Festivali başlıyor! Festival ne zaman başlıyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIFA kokartlı Karaoğlan'a Antalya'da fiziki saldırı! Nasıl devam edersin Atilla?  - SporFIFA kokartlı Karaoğlan'a Antalya'da fiziki saldırı!Fenerbahçe Fred yokken nefes alamıyor! Varlığı sefa yokluğu cefa - SporFenerbahçe Fred yokken nefes alamıyor!Okan Buruk, Young Boys maçı öncesi taraftara seslendi: Sakin ve sabırlı - SporYoung Boys maçı öncesi taraftara seslendi!Mauro Icardi yeni oyuncağıyla ilk kez görüldü! Fenerbahçe taraftarı hemen şikayet etti - SporIcardi yeni oyuncağıyla ilk kez görüldüOğuzhan Özyakup futbolu bıraktı! Beşiktaş'a sitem dolu sözler - SporTürk yıldız futbolu bıraktı!Beşiktaşlı Necip Uysal çapraz bağ ameliyatı oldu - SporNecip Uysal çapraz bağ ameliyatı oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...