Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde tur için Young Boys karşısında! Okan Buruk'tan sürpriz 11

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılı temsilcimiz, Devler Ligi'nin lig aşamasına yükselebilmek için 2 farklı kazanmak zorunda. Zorlu mücadelede sistem değişikliğine gidecek olan Okan Buruk'un 11'i belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek. RAMS Park'taki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek.

İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, Devler Ligi'nin lig aşamasında mücadele edebilmek için 2 farklı kazanmak zorunda. Galatasaray'ın tek farklı galibiyetlerinde müsabaka uzatmaya gidecek. Beraberlik ve kazanması durumunda ise Young Boys tur atlayacak.

Okan Buruk, bu akşam sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İsviçre deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Batshuayi'yle maça başlayacak olan Buruk, çift forvetle sahaya çıkacak. Mertens'in ise yedek soyunacağı ifade ediliyor.

MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Kerem, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 34. RANDEVU

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.

İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI 19. MAÇ

Galatasaray, İsviçre ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla daha önce 18 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.

SAHASINDA MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.