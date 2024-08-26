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Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak?

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Spor Haberleri

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk edecek. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, Devler Ligi bileti almak için kazanmak zorunda. Okan Buruk, İsviçre temsilcisini yıkacak planı hazırlarken, forvet hattında tercihini de yaptı. 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - 1. Resim

Sarı-kırmızılı ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatına katılabilmek için Young Boys karşısında kazanmaktan başka çaresi yok. Aslan ilk müsabakayı 3-2 kaybederek avantajı rakibine kaptırmıştı.

Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - 2. Resim

YOUNG BOYS 11'İ NASIL OLACAK?

Milliyet'in haberine göre Okan Buruk'un ilk 11'i belli oldu. İlk maçta 2 golle yıldızlaşan Batshuayi'nin durumu da netleşti.

Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - 3. Resim

Erken gol bulmak isteyen Buruk, Mertens'in yerine Batshuayi'ye forma şansı verecek. 

Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - 4. Resim

Icardi ve Batshuayi 11'de çift forvet olarak görev yapacak.

Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - 5. Resim

Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kanatlarda, orta sahada ise Lucas Torreira'yla birlikte Gabriel Sara oynayacak.

Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - 6. Resim

Savunma dörtlüsünün ise Elias Jelert, Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Derrick Köhn'den oluşacağı kaydedildi. Kalede ise Fernando Muslera yer alacak.

Galatasaray'ın Young Boys planı hazır! Icardi mi Batshuayi mi 11'de olacak? - 7. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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