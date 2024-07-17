Galatasaray'ın transfer gündemindeki Scott McTominay'ın bonservis bedeli ortaya çıktı

Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Manchester United'ın orta sahası Scott McTominay'e transfer teklifi yağıyor. United'ın Fulham'ın yaptığı teklifi reddettiği öğrenildi. İngiliz ekibinin, İskoç oyuncu için istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Galatasaray'ın orta saha transferi gündeminde yer alan Manchester United'ın İskoç orta sahası Scott McTominay ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

EN CİDDİ TEKLİF FULHAM'DAN GELDİ

Telegraph'ta yer alan habere göre, Ada'dan West Ham United, Newcastle United, Fulham ve Southampton 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına katmak istiyor.

McTominay için şu ana kadar yapılan en ciddi teklifin Fulham'dan geldiği ancak Manchester United'ın bu teklifi düşük bulduğu iddia edildi.

BEKLENEN BONSERVİS BEDELİ

United'ın Scott McTominay için bonservis beklentisinin 30 milyon sterlin (35 milyon Euro) olduğu belirtildi.